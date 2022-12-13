Постпред РФ рассказал о том, что мероприятие напомнило ему произведение Уильяма Теккерея.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал ярмаркой лицемерия созываемые Западом заседания СБ ООН по Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал прямо во время своего выступления на очередном таком мероприятии. Он заметил, что не понимает, почему коллеги снова встречаются по поводу украинского кризиса, так как никакой новой информации они не предоставили.

У хорошо известного в нашей стране британского писателя Уильяма Теккерея есть роман "Ярмарка тщеславия". Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнерами, все больше напоминают ярмарку лицемерия. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал инициативу Украины о "саммите мира" "пропагандистской пустышкой".

Фото и видео: Организация Объединенных наций