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Небензя назвал инициативу Украины о "саммите мира" "пропагандистской пустышкой"

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Постпред РФ в ООН рассказал о том, что Киев не пригласил Москву на данное мероприятие.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал инициативу Украины о "саммите мира" "пропагандистской пустышкой" Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уведомил о том, что участие Москвы в данном международном мероприятии не предусматривается.

В Киеве не скрывают, что мир по-украински - это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество. Именно поэтому господин Кулеба сразу оговорился, что участия России в так называемом саммите не предусматривается.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат из России считает, что при помощи так называемого "саммита мира" киевский режим на самом деле пытается понравиться западным странам. Он добавил, что выдвигается теория о том, что мира не хочет именно Россия. Василий Небензя добавил, что страны Запада начинают задавать украинским властям неудобные вопросы о том, куда направляются выделяемые денежные средства и о том, почему Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы по переговорам.

Небензя: расширение СБ ООН возможно только за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: Организация Объединенных наций
 

Теги: василий небензя, всу, саммит мира, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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