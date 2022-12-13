Постпред РФ в ООН рассказал о том, что Киев не пригласил Москву на данное мероприятие.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал инициативу Украины о "саммите мира" "пропагандистской пустышкой" Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уведомил о том, что участие Москвы в данном международном мероприятии не предусматривается.

В Киеве не скрывают, что мир по-украински - это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество. Именно поэтому господин Кулеба сразу оговорился, что участия России в так называемом саммите не предусматривается. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат из России считает, что при помощи так называемого "саммита мира" киевский режим на самом деле пытается понравиться западным странам. Он добавил, что выдвигается теория о том, что мира не хочет именно Россия. Василий Небензя добавил, что страны Запада начинают задавать украинским властям неудобные вопросы о том, куда направляются выделяемые денежные средства и о том, почему Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы по переговорам.

Небензя: расширение СБ ООН возможно только за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

