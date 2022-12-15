Небензя: расширение СБ ООН возможно только за счет Азии, Африки и Латинской Америки

Постпред РФ оценил возможности реформирования Всемирной организации.

Российский постоянный представитель в ООН Васиилий Небензя рассказал о том, что расширение Совета Безопасности Всемирной организации возможно только за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании СБ, посвященного теме "Новая ориентация реформированной многосторонности". Спикер от Москвы отметил, что сейчас в мире много говорится о якобы неэффективности ООН, о том, что требуется реформирование его структуры. В России уверены в том, что и Совбез, и сам ООН, должны быть адаптированы к современным реалиям, так как без выполнения этого условия сложно представить настоящую репрезентативность, многополярность, равенство между странами-членами.

Видим перспективы демократизации Совета Безопасности исключительно, я подчеркиваю, исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что также на включение в СБ ООН долгое время претендуют некоторые западные страны, включая Германию.

Небензя: Запад расширением НАТО приблизил Европейский континент к грани конфронтации.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций