В СБ ООН оценили попытки Запада противостоять России.

Западные страны своим стремлением к расширению НАТО подталкивают Европейский континент к конфронтации. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета безопасности ООН по вопросу "Поддержание международного мира и безопасности" сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат пояснил, что подобная внешняя политика угрожает всему миру. Он напомнил, что сейчас решается вопрос о миропорядке и будущем. В качестве развилки пути Небензя маршрут гегемона, устанавливающим выгодные только ему условия или альтернатива в виде демократиного, многополярного, справедливого, ооноцентричного мира, в котором будет отсутствовать шантаж, доминирование, запугивание и неоколониализм.

Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России подчеркнули, что Запад не замечен в попытках осмысленного диалога ни до украинского кризиса, ни сейчас. В этом контексте дипломат напомнил о том, что страны коллективного Запада используют все способы для ослабления российской стороны, делая ставки на истощение и стратегическое поражение Москвы. Василий Небензя подчеркнул, что такие цели Западом ставились еще до начала специальной военной операции.

Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

