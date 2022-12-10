Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине

В ООН обвинили Запад в накачке Киева оружием.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит Вооруженным силам РФ на территории Украины. В ходе выступления на заседании Совета безопасности Всемирной организации дипломат объяснил коллегам, что на поле боя России противостоят не только украинские граждане. Он уточнил, что столь масштабная военная поддержки ранее не оказывалась ни одному из государств мира в человеческой истории. В частности, совокупный объем поддержки одного только Вашингтона киевскому режиму, согласно данным американского Центра международной политики, только с февраля 2022 года по начало октября составил 40 миллиардов долларов.

Если добавить к ним миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией, то становится ясно, что на вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат пояснил, что кроме поставок с вооружением и боеприпасами, страны НАТО и Вашингтон снабжают украинские власти информацией с военных спутников, а также обеспечивают интернетом, проводят инструктаж и подготовку сил ВСУ.

Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций