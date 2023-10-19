Небензя считает, что СБ ООН парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран

В России анонсировали возобновление 10-й Чрезвычайной Спецсессии ГА по защите мирного населения Палестины.

Совет Безопасности Всемирной организации парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, действия которых привели к эскалации насилия на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на заседании в Совета Безопасности при ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что раз данная структура не смогла принять необходимые меры и решения, то Москва самостоятельно инициирует возобновление 10-й Чрезвычайной Специальной сессии Генеральной Ассемблеипо защите гражданского населения Палестины. На этом мероприятии будут обсуждаться пути выхода из конфликта.

Все, о чем мы говорим, происходит при бездействии. СБ парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя сообщил о нахождении около 1 тыс. граждан РФ на юге сектора Газа.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций