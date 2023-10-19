Небензя сообщил о нахождении около 1 тыс. граждан РФ на юге сектора Газа

Постпред РФ рассказала о гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке.

Около тысячи российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады на юге сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на заседании в Совета Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.

Свыше 2 млн жителей сектора остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества. Единственный КПП на границе с Египтом "Рафах" вновь подвергся ракетному удару, так и не был открыт для выхода мирных жителей и доставки гуманитарных грузов. Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что отечественный посол в Израиле Анатолий Викторов указал прессе на то, что около тысячи граждан России и других стран СНГ, включая членов их семей, располагаются в палестинском анклаве. Они ждут открытия безопасного пограничного перехода "Рафах".

Небензя: блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций