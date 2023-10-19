Небензя: блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава

Постпред РФ оценил ситуацию с гуманитарным кризисом на Ближнем Востоке.

Блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население палестинского анклава. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на заседании в Совета Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат призвал стороны регионального кризиса к немедленному прекращению насильственных действий в отношении гражданских лиц на Ближнем Востоке, независимо от того, где эти люди проживают.

Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дополнительно Москва призывает к открытию коридоров для доставки срочной гуманитарной помощи гражданам региона, а также к выводу населения из опасных зон.

Небензя назвал лицемерием вето США на бразильский проект ближневосточной резолюции.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций