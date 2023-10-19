Небензя назвал лицемерием вето США на бразильский проект ближневосточной резолюции

В СБ ООН оценили позицию Вашингтона по ближневосточной резолюции.

Применение американским представителем права вето на бразильский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта представляет из себя очередное проявление лицемерия и двойных стандартов со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на заседании в Совета Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уточнил, что в принципе США не выступили против принятия гуманитарной резолюции, однако на самом деле страна не заинтересована в ней. По мнению Небензи, коллега пытался лишь выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук.

Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. Им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что США заветировали бразильский текст ближневосточной резолюции в СБ ООН, единственными проголосовав против этого проекта. Россия и Великобритания воздержались от голосования, а остальные 12 членов Совбеза проголосовали "за".

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций