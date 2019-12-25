Небензя считает беспочвенными заявления о том, что Россия якобы хочет уничтожить Украину

В России назвали украинский народ родным.

Российский постоянный представитель Василий Небензя считает беспочвенными заявления о том, что Москва якобы хочет уничтожить Украину. Такой информацией дипломат поделился в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. По мнению эксперта, западные обвинения не соответствуют действительности. Он напомнил коллегам о том, что украинские граждане по-прежнему остаются родным и дружественным народом для РФ.

У нас по-прежнему доброе отношение к украинском народу, украинской культуре и языку.Просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Небензч ответил на обвинение в том, что российская сторона стремится выжечь в соседнем государстве все украинское. Дипломат подчеркнул, что на самом деле Россия собирается выжечь расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого Украина последовательно превращалась в анти-Россию.

Небензя: Россия представит в СБ ООН свидетельства риторики ненависти Киева.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций