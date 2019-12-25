Небензя: Россия представит в СБ ООН свидетельства риторики ненависти Киева

Дипломат планирует распространить документы по Всемирной организации.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия представит в СБ ООН свидетельства риторики ненависти Киева. Соответствующее заявление дипломат сделал перед коллегами на заседании Совета по безопасности Всемирной организации. Спикер отметил, что говорит о подборке заявлений представителей украинской власти и местных общественных деятелей, которая говорят о человеконенавистнической риторике Киева.

Нас все время пытаются убедить, что неонацизм и национализм на Украине - маргинальное явление. На самом деле ультранационализм является мейнстримной политикой украинских властей. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт добавил, что новая украинская государственность некогда многокультурной страны смоделирована по заветам Запада и на основе примитивной русофобии. Василий небензя подчеркнул, что подборка будет распространена российской стороной в ближайшее время в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.

Небензя: РФ видит со стороны Запада подстрекательство к русофобии на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций