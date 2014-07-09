Небензя: РФ видит со стороны Запада подстрекательство к русофобии на Украине

Постпред РФ в ООН негативно оценил деятельность Запада по отношению к Москве.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что РФ видит со стороны Запада подстрекательство к русофобии на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках своего выступления на заседании Всемирной организации. Он напомнил коллегам о том, что они говорили о том, что будут тратить миллиарды на проведение опосредованной войны с РФ "до последнего украинца".

Это и есть настоящее подстрекательство к насилию с вашей стороны. Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт заметил, что в странах Запада появились специальные наклейки на магазинах и барах говорящие о том, что там не обслуживают русских людей. Василий Небензя задал вопрос о том, чем такая политика отличается от расизма. Он предложил в качестве доказательств своим словам заменить слово "русский" на "блек пипл" или "еврей". Дипломат призвал объяснить, почему Запад поддерживает запущенную украинскими политтехнологами кампанию "cancel Russiа". По мнению спикера, киевский режим был обречен с 2014 года, когда начал войну против собственного народа.

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций