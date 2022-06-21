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ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине

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Стефан Дюжаррик призвал стороны конфликта соблюдать международное право.

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Женеве сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что в настоящее время ООН получает данные  о проведении массированных обстрелов как на подконтрольных Киеву территориях, так и на неконтролируемых им.

Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны конфликта выполнили свою часть работы.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик в лице ООН призвал стороны регионального конфликта соблюдать международного право.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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