Стефан Дюжаррик призвал стороны конфликта соблюдать международное право.

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Женеве сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что в настоящее время ООН получает данные о проведении массированных обстрелов как на подконтрольных Киеву территориях, так и на неконтролируемых им.

Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны конфликта выполнили свою часть работы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик в лице ООН призвал стороны регионального конфликта соблюдать международного право.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций