Боррель: все страны могут свободно закупать российские продовольствие и удобрения

Все страны, желающие купить российские продовольствие и удобрения, могут сделать это в свободном режиме. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече руководителей МИД союзных стран в Люксембурге.
Также руководитель заверил, что ЕС поддерживает переговоры между РФ, Турцией и Украиной по возобновлению экспорта украинского зерна по морю.
По мнению Борреля, мировой продовольственный кризис не связан с антироссийскими санкциями, наложенными со стороны ЕС.
Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно.
Жопез Боррель, глава дипломатии ЕС
Ранее глава МОК сообщил о том, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло.
Видео: European Commission
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