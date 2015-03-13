Боррель: все страны могут свободно закупать российские продовольствие и удобрения

Глава дипломатии Евросоюза также рассчитывает на достижение позитивных результатов в переговорах ООН о возобновлении экспорта зерна с Украины по морю.

Все страны, желающие купить российские продовольствие и удобрения, могут сделать это в свободном режиме. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече руководителей МИД союзных стран в Люксембурге.

Также руководитель заверил, что ЕС поддерживает переговоры между РФ, Турцией и Украиной по возобновлению экспорта украинского зерна по морю.

По мнению Борреля, мировой продовольственный кризис не связан с антироссийскими санкциями, наложенными со стороны ЕС.

Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно.

Жопез Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее глава МОК сообщил о том, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло.

Видео: European Commission