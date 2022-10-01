Дипломат объяснил, что Америка выигрывает от подрыва трубопроводов в Балтийском море.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках". На заседании Совета Безопасности Всемирной организации дипломат уточнил, что утечка газа на трубопроводах в Балтийском море была выгодна американской стороне, а не создававшей этот энергетический проект Москве или потребляющей природный газ Европе.

Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат уверен в том, что остановка деятельности трубопровода в Балтийском море выгодна для американских компаний-поставщиков. ОН подчеркнул, что с дипломатической точки зрения данная диверсия подорвала последнюю нитку, которая обеспечивала энергетическую независимость Евросоюза от Вашингтона.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций