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Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках"

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Дипломат объяснил, что Америка выигрывает от подрыва трубопроводов в Балтийском море.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках". На заседании Совета Безопасности Всемирной организации дипломат уточнил, что утечка газа на трубопроводах в Балтийском море была выгодна американской стороне, а не создававшей этот энергетический проект Москве или потребляющей природный газ Европе.

Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат уверен в том, что остановка деятельности трубопровода в Балтийском море выгодна для американских компаний-поставщиков. ОН подчеркнул, что с дипломатической точки зрения данная диверсия подорвала последнюю нитку, которая обеспечивала энергетическую независимость Евросоюза от Вашингтона.

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: балтийское море, василий небензя, диверсия, сб оон, северный поток, северный поток-2, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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