Чжан Цзюнь объяснил, что Совбез должен снижать напряжение между странами, а не нагнетать его.

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России. Соответствующее решение страны приняли во время голосования на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Ранее США и Албания призывали коллег в своем проекте осудить деятельность России в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В КНР подчеркнули, что как международный механизм СБ ООН должен снижать уровень напряжения между участниками конфликтов, а не наоборот, нагнетать его.

Китай воздерживается от голосования по резолюции. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Иностранный дипломат напомнил о том, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а также помогать сторонам конфликта находить путь к дипломатическому урегулированию проблем. В Китае напомнили, что действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку мировой обстановки.

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США и Албании о непризнании референдумов.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций