Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам

Дипломат ИЗ РФ выразил протест процедуре проведения заседания по Украине.

Российский постоянный председатель Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам, которые состоялись на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Дипломат пояснил, что сейчас его коллеги могли увидеть "возмутительное мошенничество" и "беспрецедентную манипуляцию", в котором свою роль сыграл председатель ГА Всемирной организации.

Нам не дали слово по порядку ведения заседания – лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что при таких условиях российская сторона отказалась голосовать, а также заявила о решительном протесте против данного ведения порядка заседания ГА ООН. Василий Небензя добавил, что делегации из РФ не дали слова. Василий Небензя добавил, что Россия не опротестовывала решение председателя, а ставили совершенно другой вопрос.

Мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя указал США, что РФ в отличие от них воспринимает страны Африки как партнеров.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций