Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам

Российский постоянный председатель Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам, которые состоялись на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Дипломат пояснил, что сейчас его коллеги могли увидеть "возмутительное мошенничество" и "беспрецедентную манипуляцию", в котором свою роль сыграл председатель ГА Всемирной организации.
Нам не дали слово по порядку ведения заседания – лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Дипломат добавил, что при таких условиях российская сторона отказалась голосовать, а также заявила о решительном протесте против данного ведения порядка заседания ГА ООН. Василий Небензя добавил, что делегации из РФ не дали слова. Василий Небензя добавил, что Россия не опротестовывала решение председателя, а ставили совершенно другой вопрос.
Мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя указал США, что РФ в отличие от них воспринимает страны Африки как партнеров.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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