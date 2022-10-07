Небензя указал США, что РФ в отличие от них воспринимает страны Африки как партнеров

Постпред РФ в ООН обвинил США в потребительском отношении к странам Африки.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя указал американской стороне, что Москва в отличие от них воспринимает страны Африки как партнеров, а не как клиентов. Таким образом дипломат отреагировал на выступление коллеги из США Линды Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации.

Хотели бы выразить сожаление, что США в своем антироссийском раже дошли до того, что поставили в центр своего выступления вопрос содействия по линии российских компаний африканским партнерам. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению дипломата, подобные слова американцев раскрывают их настоящие планы, а также показывают, что на самом деле Вашингтону нужно от африканских государств. Слова о "странах-клиентах" Василий Небензя оценил как американскую терминологию, язык и категорию, так как Россия этими понятиями не пользуется. В качестве примера спикер напомнил о деятельности США в Сирии когда военные, прикрываясь контртерроризмом, забирают нефть у местного населения.

Посол России Коронелли: 48 недружественных стран устроили демарш на конференции ЮНЕСКО.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций