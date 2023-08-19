Постпред РФ в ООН напомнил о том, что за ВСУ сражаются иностранные наемники.

Москва считает действия международных союзников киевского режима "спектаклем", целью которого является оправдание военного присутствия НАТО на украинской территории. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном коллективным Западом по поводу регионального кризиса между Киевом и Москвой.

Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу - попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России уверены, что появление натовских солдат и специалистов на территории, контролируемой ВСУ, теперь невозможно скрыть перед мировой общественностью. Василий Небензя указал на то, что твакое присутствие иностранных военнослужащих на Украине, независимо от их маскировки и вымышленных прикрытий, становится все более очевидным фактом.

Небензя: Запад в СБ ООН "пробил очередное дно", созвав заседание по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций