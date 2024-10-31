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Небензя: Запад в СБ ООН "пробил очередное дно", созвав заседание по Украине

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Постпред РФ указал на двойные стандарты Запада.

Страны коллективного Запада, включая США и Великобританию, "пробили очередное дно" в Совете Безопасности при Всемирной организации, созвав заседание органа по украинскому кризису, на котором обсуждалось якобы присутствие военнослужащих Корейской народной армии на территории России. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. 

Но нам казалось, что все-таки даже для них, давно и беззастенчиво оперирующих доказательствами в духе "хайли-лайкли", существуют какие-то пределы по продвижению откровенной дезинформации. Как оказалось, таковых нет. И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя обвинил США в намеренной провокации эскалации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, кндр, сб оон, северная корея, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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