Страны коллективного Запада, включая США и Великобританию, "пробили очередное дно" в Совете Безопасности при Всемирной организации, созвав заседание органа по украинскому кризису, на котором обсуждалось якобы присутствие военнослужащих Корейской народной армии на территории России. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Но нам казалось, что все-таки даже для них, давно и беззастенчиво оперирующих доказательствами в духе "хайли-лайкли", существуют какие-то пределы по продвижению откровенной дезинформации. Как оказалось, таковых нет. И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН