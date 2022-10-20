Небензя обвинил США в намеренной провокации эскалации на Ближнем Востоке

Постпред РФ в ООН прокомментировали недавнюю атаку ЦАХАЛ по Ирану.

Американская администрация и их международные союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией с коллегами на экстренном заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном властями Тегерана после израильского воздушного удара. Москва заявила о том, что США не стремились удерживать протагонистов от обмена новыми ударами, а наоборот, снабжал Западный Иерусалим разведывательными данными.

США и ряд их союзников не только не пытались отговорить Западный Иерусалим от этой крайне опасной затеи, но и прямо или косвенно указывали на то, что Израиль на такой ответ якобы имеет право. Тем самым они действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред России заметил, что нападение со стороны еврейского государства не только нарушает положения международного права, но также дестабилизирует и без того накаленную до предела обстановку на балансирующем на гране войны регионе. Василий Небензя призывал США ответственно подойти к обязанностям постоянного члена СБ ООН.

Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций