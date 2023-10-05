Постпред РФ указал на опасные прецеденты в российском приграничье.

Москва располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения провокаций на территории российских атомных электростанций. Соответствующей информацией с коллегами на неформальной встрече членов Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат полагает, что речь ведется о подрыве линий электропередач, которые соединяют между собой объекты АЭС с энергетической системой страны.

У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред РФ напомнил иностранным коллегам о том, что Москва обладает "неопровержимыми доказательствами" того, что Киев готовил атаку против Курской АЭС.

Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии.

Фото и видео: Telegram / Постпредство России при ООН