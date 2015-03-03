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Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии

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Постпред РФ в ООН негативно оценили работу США по Ближнему Востоку.

Американская администрация и ее западные сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, все еще продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по отношению к официальному Дамаску. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат полагает, что раскручиваемая с каждым днем спираль насилия на сирийской территории усугубляет обстановку, а также формирует риски втягивания страны в расширяющуюся конфронтацию с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Продолжают проводить прежний деструктивный и бесчеловечный курс по отношению к Дамаску. Никак не повлиял на их политику и резко возросший поток беженцев, спасающихся от военных действий ЦАХАЛ в Ливане, сам по себе создающий огромные вызовы для соседнего государства.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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