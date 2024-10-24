Постпред РФ в ООН призвал раскрыть Москве детали документа.

Структуры при Всемирной организации разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии". Москва хочет заранее знать детали этого документа. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил иностранным коллегам о том, что первым пунктом любого соглашения должен быть отказ каких-либо политически ангажированных условий для запуска проектов по развитию в Дамаске. Однако спикер не стал приводить подробностей.

К слову, нам стало известно, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. Мы хотим знать заранее, в чем заключается этот план. Думаю, что этого же хотят и в Дамаске. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций