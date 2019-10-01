Небензя отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины

Постпред РФ в ООН напомнил о задачах СВО.

Угроза для национальной безопасности России не может быть ликвидирована без демилитаризации и денацификации украинской территории. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном странами коллективного Запада, международными союзниками киевского режима по теме регионального конфликта. Он указал на то, что Москва хочет добиться соблюдение прав и свобод человека, применяющихся ко все гражданам.

Нас же вся эта ситуация вокруг ядерного шантажа, потерявшего легитимность главы киевского режима вновь убеждает в том, что решение руководства РФ о начале СВО, принятое, кстати говоря, в том числе после схожих ядерных угроз со стороны украинского руководства, было единственно верным. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал Зеленского заядлым шантажистом.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций