Постпред РФ в ООН прокомментировал слова главы Украины о возможных планах по созданию ядерного оружия.

В Москве назвали лидера киевского режима Владимира Зеленского заядлым шантажистом. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном международными союзниками Украины по теме регионального конфликта. Таким образом спикер прокомментировал слова иностранного политика о стремлении Украины создать ядерное оружие в том случае, если его страну не примут в члены Североатлантического военного альянса. Речь идет, по словам Небензи, о том, что страна-участница ДНЯО открыто сделала заявление о намерении нарушить вторую статью договора ДНЯО, соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, а также дополнительные протоколы к нему.

Может вылиться в серьезнейший международный кризис в области нераспространения ядерного оружия. Убеждены, что все члены Совета безопасности, все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя напомнил, что "пока никакой публичной реакции со стороны Соединенных Штатов и их союзников на этот очевидный вызов режима нераспространения не последовал, что лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима".

Небензя: курская авантюра показала, что полководческого таланта у Зеленского нет.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций