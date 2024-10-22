Постпред РФ в ООН указал на желание киевского режима пожертвовать национальными интересами Украины.

В Москве указали на то, что курская авантюра показала, что полководческого таланта у лидера киевского режима Владимира Зеленского нет. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном странами коллективного Запада по вопросу украинского кризиса. По мнению спикера, украинские власти неприкрыто продвигают предательство национальных интересов своего государства.

А какого-либо полководческого таланта главарь киевского режима лишен в принципе, его курская авантюра это самым очевидным образом продемонстрировала.... готовность Зеленского без колебаний жертвовать Украиной и жизнями украинцев в угоду западным геополитическим интересам. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что в так называемом "плане победы" Владимир Зеленский открыто декларирует готовность Киева официально распродать остатки природных богатств европейской страны, для чего, по Конституции Украины, потребуется провести всенародный референдум. Дипломат полагает, что местная власть хочет использовать граждан в будущем для охраны безопасности региона вместо размещения там американских Вооруженных сил.

Небензя обвинил Запад в искусственной поддержке темы Украины в СБ ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций