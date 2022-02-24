Небензя обвинил Запад в искусственной поддержке темы Украины в СБ ООН

Постпред РФ в ООН прокомментировал созыв Западом заседания по Украине.

В Москве обвинили коллективный Запад в искусственной поддержке на плаву темы Украины в Совете Безопасности ООН. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном международными союзниками киевского режима по вопросу регионального конфликта. По версии постпредства РФ, западные державы демонстрируют "на публику поддержку" собственному антиросийскому проекту, который находится на грани банкротства.

Если бы они действительно хотели заострить внимание на проблемах, порождаемых украинским кризисом, их выступления были бы выстроены по-другому и содержали бы хоть какую-то правду о происходящем, а не только заезженный набор обвинений в адрес России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя призвал Запад прекратить поощрять нападки Киева на православных верующих.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций