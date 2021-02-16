Небензя призвал Запад прекратить поощрять нападки Киева на православных верующих

Постпред РФ в ООН указал на рейдерские захваты религиозных объектов на Украине.

В Москве призвали коллективный Запад прекратить поощрять нападки киевского режима на православных верующих. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном странами коллективного Запада по вопросу украинского кризиса. Он призвал немедленно и недвусмысленно выступить с осуждением подобных гонений в отношении религиозного сообщества на Украине и варварской политики Киева в данной области.

Вот до какой степени моральной деградации дошло украинское общество, вернее часть его. Наши западные коллеги должны понимать, что ответственность за действия взращенного ими режима несут в том числе они сами и утаить эти преступления от своей общественности не получится. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций