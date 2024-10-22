  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:34
77
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Небензя: Зеленский втягивает НАТО в конфликт из-за поражений на поле боя

0 0

Постпред РФ указал на желание Киева добиться от НАТО прямого военного противостояния с Москвой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский терпит очевидное поражение на поле боя, в связи с чем иностранный политик делает открытую ставку на втягивание Североатлантического военного альянса в прямой конфликт с ядерной державой. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном странами коллективного Запада по вопросу украинского кризиса.

Проблема в том, что просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО в любом виде.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, владимир зеленский, запад, нато, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии