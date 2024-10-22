Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО в любом виде

В РФ отвергли пункт о членстве в НАТО Украины в рамках "плана мира" с Киевом.

В Москве назвали неприемлемым для России членство Украины в НАТО в любом территориальном виде. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном странами коллективного Запада по вопросу продолжающегося регионального конфликта в Европе. Небензя указал на то, что не может быть вступление Киева в состав Североатлантического альянса одним из пунктов какого-либо мирного плана или посреднической инициативы.

Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций