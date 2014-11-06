Небензя обвинил США в потакании агрессии Израиля

Постпред РФ в ООН указал на то, что ЦАХАЛ идет "ва-банк" на Ближнем Востоке.

Израиль своими атаками против Ливана пошел "ва-банк", а американская администрация, "скованная" предвыборной президентской кампанией, последовали за ним, несмотря на горький опыт кампании еврейского государства от 2006 года. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме тревожного развития ситуации на Ближнем Востоке.

В себе мы уверены, а вот в некоторых коллегах по Совету, к сожалению, нет. У ряда из них стремление не поставить в неудобное положение своего американского союзника по-прежнему перекрывает всё остальное, и максимум, на что они способны – это красивые, но пустые речи в этом зале. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве убеждены, что скорейшее прекращение огня в секторе Газа - ключевой вопрос, которым должен заниматься Совбез. Далее следует деэскалация военно-политической обстановки как в Ливане, так и в целом на Ближнем Востоке. По словам Василия Небензи, в целях мирного урегулирования обстановки в регионе Россия готова к задействовать весь внушительный арсенал средств и мер, которыми обладает СБ.

Небензя отметил неготовность РФ продлевать мандат миссии ООН в Ливии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций