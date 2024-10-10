Постпред РФ в ООН указал на проблему в работе МООНПЛ.

Москва не готова на длительный срок продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) без утверждения кандидатуры нового руководителя миссии. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме гуманитарной ситуации в районе Сектора Газа. Известно, что специальный представитель генерального секретаря ООН и руководитель МООНПЛ Абдулай Батили покинул свой должностной пост весной 2024 года.

ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на нее важнейшие функции по сопровождению национального диалога. В этих условиях мы не можем согласиться на продление мандата МООНПЛ на длительный срок. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя также указал, что Россия ждет от генсека ООН "в самое ближайшее время" новых предложений по кандидатуре главы МООНПЛ.

Небензя: Израиль подрывает решения ООН, которые сделали его членом организации.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций