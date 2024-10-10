Небензя: Израиль подрывает решения ООН, которые сделали его членом организации

Постпред РФ указал на условия, которые не соблюдает Израиль в ООН.

Власти еврейского государства саботируют профильные резолюции ООН по мирному урегулированию палестинского вопроса, а также подрывают те решения, которые в свое время позволили Израилю стать станой-членом при Всемирной организации.Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме гуманитарной ситуации в районе Сектора Газа.

В Москве напомнили, что в 1949 году Государство Израиль принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи. Речь идет о документах под номерами 181 и 194. В тексте речь идет о плане раздела Палестины на арабское и еврейское государства, а также о беженцах, остающихся основой мандата БАПОР. До сегодняшнего момента палестинскому народу отказывается в полноправном членстве в ООН.

Складывается парадоксальная ситуация - саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал вызывающими тревогу законопроекты Израиля о запрете БАПОР.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций