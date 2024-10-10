Небензя: Израиль подрывает решения ООН, которые сделали его членом организации

Власти еврейского государства саботируют профильные резолюции ООН по мирному урегулированию палестинского вопроса, а также подрывают те решения, которые в свое время позволили Израилю стать станой-членом при Всемирной организации.Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме гуманитарной ситуации в районе Сектора Газа.
В Москве напомнили, что в 1949 году Государство Израиль принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи. Речь идет о документах под номерами 181 и 194. В тексте речь идет о плане раздела Палестины на арабское и еврейское государства, а также о беженцах, остающихся основой мандата БАПОР. До сегодняшнего момента палестинскому народу отказывается в полноправном членстве в ООН.
Складывается парадоксальная ситуация - саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя назвал вызывающими тревогу законопроекты Израиля о запрете БАПОР.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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