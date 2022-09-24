Небензя назвал вызывающими тревогу законопроекты Израиля о запрете БАПОР

В России указали на решения, которые принимает Кнессет по Ближнему Востоку.

Законопроекты о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН, существующего в регионе для оказания помощи палестинским беженцам и проведения работ (БАПОР), рассматриваемые в Кнессете (израильском парламенте), вызывают у Москвы тревогу и недоумение. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме гуманитарной ситуации в районе Сектора Газа. Эксперт указал на то, что в случае принятия властями этих документов, они поставят под угрозу оказание помощи не только жителям сектора Газа, но и беженцам из соседних стран.

"Особую тревогу и недоумение у нас вызывает согласование комиссией по внешней политике безопасности Кнессета двух законопроектов - о запрете деятельности на территории Израиля и об отзыве иммунитета на привилегии у его сотрудников. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский представитель добавил, что подобное решение в случае принятия Израилем станет нарушением Устава ООН. Москва уверена, что законы принесут за собой негативные последствия как для региона, так и для системы ООН. Василий Небензя полагает, что сейчас Израиль претендует на право вводить произвольные запреты в сфере работы неугодных властям специализированных агентств при Всемирной организации.

Небензя: Израиль не заинтересован в решении проблем мирными способами.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций