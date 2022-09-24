Небензя: Израиль не заинтересован в решении проблем мирными способами

В России указали на проблемы на Ближнем Востоке и невыполнение "плана Байдена".

Власти в еврейском государстве не стремятся решать проблемы с соседями мирными путями, для Москвы с самого начала было очевидно, что Израиль не согласен действовать в соответствии с планом, озвученным американским лидером Джо Байденом. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, проводимом по теме гуманитарной ситуации в районе Сектора Газа.

Итогом этой американо-израильской операции стала череда политических убийств в регионе, которая лишь подтвердила, что Западный Иерусалим не заинтересован в решении проблем мирными способами, сделав ставку на силовой вариант. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По словам Василия Небензи, результатом шагов Израиля является то, чо диалог по перемирию в Газе находится в глубоком тупике. Также в странах коллективного Запада и американской столице перестали говорить об освобождении остающихся у боевиков заложников. В России напомнили, что Ближний Восток столкнулся с масштабной эскалацией на территории Ливана и оказался на грани прямого противостояния между Израилем и Ираном.

Небензя: ФРГ не приходит в СБ ООН по "Северным потокам", несмотря на приглашения.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций