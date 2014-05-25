Небензя: ФРГ не приходит в СБ ООН по "Северным потокам", несмотря на приглашения

Постпред РФ в ООН указал на позицию Берлина по теракту в Балтийском море.

Германия специально не приходит на заседания Совета Безопасности ООН, посвященным подрыву газопроводов "Северные потоки", несмотря на неоднократные приглашения Москвы принять участи по этому вопросу. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Мы это делали. Полагаю, что в первый раз все три страны - Дания, Швеция и Германия - пришли в Совет и сделали заявления фактически ни о чем. Затем мы их звали, но они ни разу не пришли <...>. Они предпочитают не появляться из-за продолжающегося расследования. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее российская Служба внешней разведки уведомила аудиторию о том, что западные страны не только не провели расследования подрыва газопроводов в Балтийском море, но и пытаются сфабриковать его результаты. В официальном заявлении пресс-бюро спецслужбы говорится о то, что СВР располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов "Северного потока" и "Северного потока-2" дезинформационную кампанию ради прикрытия истинной цели диверсии и ее организаторов.

Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций