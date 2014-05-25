Небензя: США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Северным потокам"

Постпред РФ в ООН указал на политику США по расследованию терактов в Балтийском море.

Недоговороспособность американской администрации и их международных союзников не позволила Совету Безопасности при Всемирной организации принять подготовленное Москвой официальное заявление по вопросу подрыва газопроводов "Северные потоки". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совбеза поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал на то, что помехи от стран коллективного Запада не снижают уровень решимости по установлению истины.

Мы пытались согласовать его больше месяца, провели несколько раундов консультаций, действовали в конструктивном духе. Но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что с каждым новым лукавым маневром Запада по препятствованию работе СБ по этой теме лишь крепнет стремление узнать правду о преступлении и убежденность в том, что США есть, что скрывать от общественности. Дипломат полагает, что в противном случае мир не сможет вернуться к конструктивному взаимодействию между глобальными игроками на мировой арене, в котором так заинтересованы и страны глобального Юга.

Небензя уверен в государственной поддержке подрыва "Северных потоков".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций