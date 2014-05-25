Небензя уверен в государственной поддержке подрыва "Северных потоков"

Постпред РФ в ООН указал на слова экспертов по теме.

Подрыв российских газопроводов "Северные потоки" не мог быть осуществлен без государственной поддержки, на что указывает подавляющее количество экспертов. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что речь идет об абсолютной неправдоподобности утверждений Запада о том, что к преступлению причастны вышедшие из-под контроля украинские дайверы-любители. В Москве полагают, что подобный сценарий подойдет для голливудского сценария, но никак не для реальной жизни.

Есть, правда, еще одно объяснение появлению в последнее время множества самых невероятных версий произошедшего - это элементарное стремление заказчиков и исполнителей этого преступления замести следы и пустить расследование по ложному следу. В пользу него говорят как минимум два обстоятельства. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на то, что появившееся количество невероятных версий о подрывах в Балтийском море говорит о стремлении настоящих заказчиков и исполнителей пустить расследование по ложному следу. Теперь у России сомнения о причастности американских и европейских официальных лиц не только не развеялись, а наоборот, усугубились.

Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата пощечиной ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций