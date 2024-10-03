Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата пощечиной ООН

Постпред РФ в ООН напомнил о постановлении, одобренном Исраэлем Кацем.

Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата представляет собой хамское решение, Россия призывает страны - члены ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Сегодняшняя новость об объявлении генсека ООН персоной нон грата в Израиле - это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль.

Небензя: складывается впечатление, что США ведут переговоры по Газе сами с собой.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций