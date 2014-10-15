Постпред РФ в ООН напомнил о том, что администрация США при Джо Байдене проиграла президентские выборы республиканцам.

В Москве указали на "близорукость руководства Великобритании и Франции", которые втягивают европейский регион в полномасштабную эскалацию с РФ с крайне серьезными последствиями. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат раскритиковал действия стран коллективного Запада, которые способствуют эскалации украинского кризиса, а также ведут к другим крайне серьезным последствиям.

И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственное разрешение режиму... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Лондон использует колониальные методы в современных конфликтах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций