Постпред РФ в ООН напомнил о прошлом империи, созданной Лондоном.

Последствия колониальной политики со стороны бывших мировых империй до сих пор сказываются на современном мировом порядке. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал иностранным коллегам на то, что Великобритания ностальгирует по утраченным возможностям, поэтому по-прежнему использует шантаж, санкционное давление и поддерживает

Последствия действий бывших колонизаторов ощущаются в современном мире до сих пор. И хотя колониальные империи формально ушли в прошлое, старые методы - давление, манипуляции и вмешательство в суверенные дела - продолжают использоваться в новых формах. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что Великобритания, "ностальгируя по утраченной империи, по-прежнему применяет шантаж, санкции и поддерживает свержение неугодных правительств путем цветных революций". Он напомнил, что одной из жертв такой политики в 2014 году стала Украина.

Небензя заявил об утрате доверия украинцев к Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций