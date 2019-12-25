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Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание спецоперации
Сегодня, 9:53
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Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание спецоперации

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Постпред РФ при ООН призвал Киев к демилитаризации и денацификации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание специальной военной операции РФ на Украине. Информацией дипломат поделился с журналистами во время пресс-конференции по результатам заседания СБ ООН. Делегат призвал власти соседнего государства к денацификации и демилитаризации.

Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к ее окончанию.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По мнению спикера, президент Украины Владимир Зеленский показал свою  неспособность  и слабость в сопротивлении радикалам. Россия уверена в том, что на данный момент реальная власть на Украине принадлежит неонацистам, которые продвигают "свою повестку".

Небензя: территории Украины под контролем России не испытывают острых гуманитарных проблем.

Фото и видео: YouTube / ООН
 

Теги: василий небензя, военная операция, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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