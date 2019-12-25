Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание спецоперации

Постпред РФ при ООН призвал Киев к демилитаризации и денацификации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание специальной военной операции РФ на Украине. Информацией дипломат поделился с журналистами во время пресс-конференции по результатам заседания СБ ООН. Делегат призвал власти соседнего государства к денацификации и демилитаризации.

Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к ее окончанию. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По мнению спикера, президент Украины Владимир Зеленский показал свою неспособность и слабость в сопротивлении радикалам. Россия уверена в том, что на данный момент реальная власть на Украине принадлежит неонацистам, которые продвигают "свою повестку".

Небензя: территории Украины под контролем России не испытывают острых гуманитарных проблем.

Фото и видео: YouTube / ООН

