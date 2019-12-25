Небензя: территории Украины под контролем России не испытывают острых гуманитарных проблем

Постпред РФ при ООН напомнил, что взятые под контроль ВС РФ регионы Украины работают в привычном режиме.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что территории под контролем России не испытывают острых проблем. Также дипломат рассказал, что у Москвы нет сведений о гибели мирного населения на территории проведения специальной военной операции. Такими сведениями спикер поделился с иностранными коллегами на заседании Совета Безопасности ООН. Однако ситуация на Украине вызывает значительную обеспокоенность "у всех".

Мы видим, что страдают простые люди, которые сегодня фактически оказались заложниками украинских радикалов и националистов, любой ценой цепляющихся за власть…на территориях, перешедших под контроль ВС РФ население не сталкивается с острыми гуманитарными проблемами. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт подчеркнул, что местные органы власти после ухода радикалов действуют в обычном режиме. Чиновники оказывают населению все необходимые услуги, а система жизнеобеспечения гражданского населения продолжает функционировать.

Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций