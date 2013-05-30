Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России. Такое заявление делегат сделал во время проведения сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной кризису вокруг ситуации на Украине. Дипломат напомнил иностранным коллегам о том, что в 2008 году президент Владимир Путин упоминал в рамках саммита РФ-НАТО в Бухаресте, что членам военного альянса следует трижды подумать, прежде чем принять в свой состав Киев или Тбилиси.
Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые бы поставили Россию и НАТО на грань конфликта.
Василий Небензя, дипломат РФ
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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