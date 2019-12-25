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Боррель: санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву
Сегодня, 7:17
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Боррель: санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву

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Глава дипломатии ЕС рассказал, что российский министр сможет совершать деловые визиты в Европу.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву. Такое заявление чиновник сделал во время своей пресс-конференции в Брюсселе. Мероприятие было посвящено отмене делового визита министра иностранных дел РФ в Швейцарию.

Нет запрета на поездку по работе в Женеву…Предусмотрены исключения, которые касаются дипломатических поездок. А вот в отпуск он съездить не сможет.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что посольство России в Швейцарии сообщило о том, что визит Сергея Лаврова в Женеву отменен из-за запрета ЕС на полет самолета министра в воздушном пространстве. Дипломаты заметили, что чиновник не выступит на сессии Совета по правам человека ООН и Конференции по разоружению из-за "беспрецедентного запрета на полет". 

Евросоюз намерен предоставить Украине боевые самолеты.

Фото: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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