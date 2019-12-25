Боррель: санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву

Глава дипломатии ЕС рассказал, что российский министр сможет совершать деловые визиты в Европу.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что санкции против Лаврова не запрещают поездку по работе в Женеву. Такое заявление чиновник сделал во время своей пресс-конференции в Брюсселе. Мероприятие было посвящено отмене делового визита министра иностранных дел РФ в Швейцарию.

Нет запрета на поездку по работе в Женеву…Предусмотрены исключения, которые касаются дипломатических поездок. А вот в отпуск он съездить не сможет. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что посольство России в Швейцарии сообщило о том, что визит Сергея Лаврова в Женеву отменен из-за запрета ЕС на полет самолета министра в воздушном пространстве. Дипломаты заметили, что чиновник не выступит на сессии Совета по правам человека ООН и Конференции по разоружению из-за "беспрецедентного запрета на полет".

Евросоюз намерен предоставить Украине боевые самолеты.

Фото: European Commission