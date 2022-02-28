Евросоюз намерен предоставить Украине боевые самолеты

Кроме того, страны ЕС будут поставлять Украине оружие на сумму 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.

Евросоюз предоставит Украине военные самолеты. Это будет сделано в рамках объявленной военной помощи. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

Напомним, что главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии. Евросоюз предоставит Украине оружие на сумму 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов. Боррель пояснил, что ряд государств ЕС будут поставлять вооружение на двусторонней основе. Совсем скоро министры оборы ЕС проведут встречу. Они обсудят доставку оружия украинской армии. Хабом для сбора оружия для Украины станет Польша.

Ранее мы сообщили, что Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим нанесения боевого дежурства.

Видео: YouTube / The Independent