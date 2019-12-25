Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства

Российский президент дал приказ привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь шла о стратегических ядерных силах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

В воскресенье, 27 февраля, российский президент дал приказ привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь шла о стратегических ядерных силах. Такое решение российский лидер принял на фоне специальной военной операции на Украине и перед проведением переговоров с Киевом.

Напомним, что в понедельник украинская делегация прибыла в Гомельскую область, чтобы провести переговоры с российской стороной. Точное место встречи не уточняется из-за соображений безопасности.

Фото: скриншот Telegram / РИА Новости