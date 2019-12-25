Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским и антиукраинским

Дипломат объяснил негативное отношение РФ к документу.

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя назвал проект резолюции СБ ООН, осуждающий начало военной операции РФ на Украине, антироссийским и антиукраинским документом. Дипломат уточнил, что Москве пришлось проголосовать против представленного документа на заседании.

Документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет. Василий Небензя, дипломат РФ

Российский постпред при ООН не стал отвечать сторонам, которые обвинили Россию в злоупотреблении правом вето. Небензя подчеркнул, что РФ не приняла документ не из-за содержащегося в нем, а из-за того, "чего там нет". Дипломат не думает, что авторы пытались предать резолюции вид, хотя бы напоминающий сбалансированность. Они также решили оставить за скобками вопросы, не касающиеся украинского кризиса. качестве примера дипломат привел ситуацию, которая произошла в феврале 2014 года в Киеве во время государственного переворота. Россия считает, что майданная хунта развязала войну против граждан, находящихся на востоке страны.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

