Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

На заседании СБ ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя сказал, что страна выступает против принятия резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности.
Речь идет о новом направлении работы Совета, в котором эти два вопроса связаны между собой. Небензя подчеркнул, что для России такой подход неприемлем.
Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью.
Василий Небензя, постоянный представитель России при всемирной организации
Напомним, в понедельник, 13 декабря, Ирландия и Нигер внесли резолюцию на голосование в СБ ООН. Соавторами выступили 113 государств. Ещё 80 стран отказались от участия. В проекте резолюции делается акцент на том, что многие проблемы безопасности в современном мире вызваны изменениями климата. В данном контексте Россия считает, что необходимо обратить внимание на конкретные проблемы, а не связывать их с климатом.
Ранее мы сообщили, что центр Петербурга утопает в снежной каше.
Видео: United Nations
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